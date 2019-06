Proefboerderij: veel onnodig tegen insecten gespoten

Veel suikerbietentelers hebben dit voorjaar bij de onkruidbestrijding standaard een pyrethroïde meegespoten om insectenschade door vraat bij opkomst en later luizenschade te voorkomen.

Dat zegt bedrijfsleider Marcel Tramper van WUR-proefboerderij Westmaas. Hij ziet dat breed om zich heen gebeuren, terwijl daarvoor volgens hem vaak geen aanleiding was. “Ik hoor ook van mensen bij het IRS dat die zich storen storen aan de forse inzet dit voorjaar van pyrethroïden.”

Keuze is ongewenst

Tramper noemt de keuze om op deze manier het zekere voor het onzekere te nemen om verschillende redenen ongewenst. “Afgezien nog van de kosten, begint het ermee dat je ook natuurlijke vijanden van de groene perzikluis doodt. Verder werk je met veelvuldig gebruik resistentie in de hand. En tenslotte spuit onnodig je te veel middel, waardoor we het risico lopen die ook nog kwijt te raken. Ik zeg: spuit nou alleen op basis van luizen waarnemen en tellen.”

Geen last van vreterij

In de bieten van de proefboerderij op vrij zware grond heeft Tramper ondanks de afwezigheid van neonicotinoïden in het zaaizaad geen last gehad van vreterij bij opkomst. Ook met luizen heeft hij tot op heden geen probleem.