NAK registreert ‘beduidend hogere’ bladluizendruk

Zoals verwacht blijkt de luizendruk in pootaardappelen hoog bij de eerste afklop van keuringsdienst NAK. Deze had eind mei plaats.

“Er zijn al zeer veel virusoverbrengende bladluizen gevonden”, meldt NAK. Vooral in Flevoland en Noord-Holland zijn de aantallen bijzonder hoog.

NAK-controleur doet veldcontrole in pootgoedteelt. - Foto: Joris Telders

De belangrijkste virusoverbrenger, de groene perzikbladluis, komt eveneens al in grote aantallen voor. In de Noordoostpolder zijn op gemiddeld 100 aardappelplanten 13 perzikbladluizen gevonden en in Oostelijk Flevoland waren dat er zelfs 30 op 100 planten. Vanwege de latere opkomst van de aardappelen kon in de regio’s Oldambt en Noord-Groningen nog niet worden afgeklopt.

Groot risico op aanweigheid van viruszieke planten

Dat dit seizoen extra aandacht nodig is voor virusbesmettingen, bleek al uit de het hoge aantal verlagingen – ruim een kwart van het pootgoed – in de nacontrole van oogst 2018. Aangezien de nacontrole geen garantie geeft dat goedgekeurde partijen virusvrij zijn, is het risico vrij groot dat viruszieke planten in een perceel staan. Het verbod op de neonicotinoïde Actara maakt het extra lastig om de teelt luisvrij te houden.

Afkloppen gebeurt 4 weken lang wekelijks na opkomst van het gewas.