Gele-roestaantasting zet door

De aantasting met gele roest in tarwe heeft duidelijk doorgezet. Ook is de aantasting door septoria duidelijk toegenomen. Dat blijkt uit de wekelijkse graanziekebarometer van proefboerderij SPNA.

Gele roest scoort nu een 6, wat staat voor matige aantasting. Vorige week was dat nog 6,8. De ziektes worden weergegeven in een schaal van 0 tot 10, waarbij 10 staat voor geen aantasting en 0 voor zeer zwaar. Het ras Benchmark is zwaar onder de gele roest gelopen, dat scoort een 3,5 in Nieuw Beerta en zelfs een 2 in Munnekezijl. De andere rassen noteren slechts een lichte gele-roestbesmetting. Septoria scoort in Nieuw Beerta een waarde 7, terwijl het een week eerder tegen de 8 aanschurkte.

Ook bruine roest en T3-bespuitingen zijn uitgevoerd

Op proefboerderij Ebelsheerd in nieuw Beerta is nu ook enige bruine roest te zien in een aantal rassen. De tarwe is inmiddels uitgebloeid. Op Ebelsheerd zijn deze week de laatste T3-bespuitingen uitgevoerd.

Op proefboerderij Kolummerwaard in Munnekezijl is minder aantasting dan in Nieuw Beerta.