Agrifirm keert ledenuitkering van € 800.000 uit

Agrifirmleden die graan, uien en/of wortelen aan Agrifirm hebben geleverd, krijgen daarvoor een ledenvoordeel van gezamenlijk € 800.000, heeft de coöperatie bekendgemaakt.

Ledenuitkering is een toeslag per ton geleverd product en is een plus op de marktconforme prijs die Agrifirm realiseert. Voor granen bedraagt het ledenvoordeel voor de oogst van 2018 € 2,50 per ton graan. Voor uien is het ledenvoordeel voor de oogst van 2018 € 1,00 per ton en voor wortelen € 2 per ton.