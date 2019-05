VVD en CDA: snel antwoord op brandbrief uit akkerbouw

CDA en VVD willen dat minister Schouten snel reageert op de brandbrief van akkerbouwers over het neonicsverbod.

CDA en VVD in de Tweede Kamer willen snel antwoord van landbouwminister Carola Schouten op een brandbrief van akkerbouworganisaties over insectenbestrijding in de suikerbietenteelt en knelpunten in de onkruidbestrijding.

Verbod neonicotinoïden direct voelbaar

Maurits von Martels (CDA) en Helma Lodders (VVD) vragen de minister binnen 2 weken te reageren op de brandbrief. De Nederlandse Akkerbouwvakbond, het NAJK, Royal Cosun en de akkerbouwvakgroep van LTO Nederland schrijven in een brief aan minister Schouten dat het verbod op neonicotinoïden meteen al voelbaar is bij de teelt van suikerbieten.

Vooral op zwaardere kleigronden worden volgens akkerbouworganisaties op grote schaal problemen met insecten gemeld en onherstelbare schade aan jonge bietenplanten.

LTO-bestuurder Joris Baecke heeft de kwestie deze week ook bij Europees landbouwcommissaris Phil Hogan aangekaart.

Glyfosaatverbod

De akkerbouworganisaties wijzen ook op mogelijk ongewenste gevolgen van een mogelijk glyfosaatverbod. “Het kan niet zo zijn dat de sector een relatief milieuvriendelijke herbicide verliest, om vervolgens met een veelvoud aan andere middelen met een slechter milieuprofiel de probleemgrassen, wortelonkruiden en aardappelopslag te moeten bestrijden.”