Suikerverbruik wereld stijgt 25 jaar achter elkaar

De wereld heeft steeds meer suiker nodig. Het Amerikaanse ministerie van landbouw (USDA) verwacht voor het volgende seizoen 2019/2020 een verbruik van 176,5 miljoen ton. Het is het 25-ste jaar op rij dat het wereldverbruik stijgt, meldt het USDA.

Het ministerie heeft voor het eerst een prognose gemaakt van het volgende suikerseizoen, waar ook de bietenoogst van 2019 onder valt. De EU is de enige regio in de wereld waar het suikerverbruik daalt. Het USDA schrijft dat toe aan consumenten die kiezen voor minder suiker in hun voedsel. Maar die daling wordt ruimschoots gecompenseerd door de groeiende consumptie in landen als Egypte, India, Indonesië en Pakistan.

Stijging van de wereldproductie

Naast dat het verbruik groeit, verwacht het USDA ook een stijging van de wereldproductie naar 181 miljoen ton. Dat is overigens geen record. Dat dateert uit 2017/2018 met een productie van 194 miljoen ton. Vooral de EU gaat volgend seizoen meer suiker produceren nadat droogte de productie dit seizoen sterk liet dalen. Doordat het verbruik toeneemt, wordt volgend seizoen meer suiker verhandeld. Daardoor krimpen de suikervoorraden in de wereld. Het USDA verwacht voor dit lopende seizoen een eindvoorraad van 50,9 miljoen ton suiker. Dat zakt volgend seizoen naar 47,8 miljoen ton.

Daling van de suikervoorraden

Ook andere marktbureaus voorzien een daling van de suikervoorraden in de wereld. Zo verwacht marktbureau DATAGRO dat in seizoen 2019/2020 de suikerproductie 2,3 miljoen ton achterblijft bij het verbruik, waardoor de suikervoorraad moet worden aangesproken. Suikerhandelaar Louis Dreyfus verwacht zelfs een tekort van 6,7 miljoen ton. Het Australische marktbureau Green Pool houdt het op een tekort van 1,4 miljoen ton suiker.