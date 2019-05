Kieming in bewaaraardappelen valt erg mee

De kwaliteit van de aardappelen in de bewaring valt erg mee.

Dat meldt Aviko Potato op zijn website. MH blijkt achteraf toch voldoende goed te hebben gewerkt. Afgelopen seizoen waren er namelijk twijfels of het gewas MH wel voldoende had opgenomen. In veel gevallen is aanvullend gegast.

Innovator

Kieming is uiteindelijke amper een probleem geweest. Een kleine kanttekening vormt Innovator, dat wat meer last had van interne kiem. Innovator kun je vanwege schilbrandrisico niet behandelen met chloorprofam tijdens inschuren.

Fijne knollen

Ook trad soms een ander fenomeen op. De knollen waren door de lage opbrengst erg fijn en dat resulteert in meer tegendruk bij het ventileren. In sommige bewaarplaatsen was te zien dat er niet overal genoeg chloor-IPC was gekomen.