Vrije voorraad uien bij VTA vrijwel op

Het einde van de uienvoorraden is in zicht bij de leden van Verenigde Telers Akkerbouw.

Dat blijkt uit de voorraadinventarisatie die VTA in april heeft gedaan bij de leden. Van de oogst bleek op 1 april al 86% te zijn afgeleverd. In een gemiddeld seizoen is dat ongeveer 70%. Bovendien was van de nog aanwezige uien ruim de helft (53%) al verkocht. Van de oogst was dus nog 6,6% voorhanden als vrije voorraad. Dat is heel weinig, in aanmerking genomen dat in de voorgaande 5 seizoenen gemiddeld 20% van de oogst resteerde als vrije voorraad. Erbij opgeteld dat de oogst 2018 ook nog eens 35% kleiner uitviel dan normaal, leidt tot de slotsom dat bij VTA nauwelijks nog vrije uien over zijn.