Rabo: tarweprijs gaat dalen

De Rabobank verwacht dat de tarweprijs onder druk komt te staan.

De tarwenoteringen op de termijnmarkt in Chicago, de grootste in de wereld voor tarwe, zakt sinds december voortdurend. Analisten van de Rabobank verwachten een verdere daling tot en met het tweede kwartaal van dit jaar. Daarna kan een licht herstel optreden, meldt de Rabo-analisten in een nieuw graanrapport.

Goede verwachtingen van de oogst

De analisten baseren de prijsdaling op de goede oogstverwachtingen voor de nieuwe oogst. Vooral de EU en Rusland gaan meer tarwe produceren dan dit seizoen. Er is weinig tarwe uitgewinterd en zowel het wintergraan als het zomergraan maken een goede start in het nieuwe groeiseizoen. Dat drukt de tarweprijs, vooral in Europa. Rusland kan ook in het nieuwe seizoen goedkoop tarwe verkopen op de wereldmarkt. Daar hebben vooral Europese exporteurs last van op de grote afzetmarkten in het Midden-Oosten en Afrika, redeneren de analisten.

Droogte in Australië

Voor Australië verwacht de Rabobank opnieuw een matige productie. De graantelers kampen daar nog steeds met droogte. De tarwe groeit ook goed in de VS, behalve in de gebieden met grote overstromingen. Omdat ook de Amerikaanse tarwe niet kan concurreren met de Russische, verwacht de Rabobank een verdere druk op de tarweprijs in de VS.

Hogere prijzen voor mais

Bij mais verwacht de Rabo juist een prijsstijging, alhoewel de analisten nu wel uitgaan van een kleinere stijging dan een paar maanden eerder. Dat komt omdat goede oogsten worden verwacht in Zuid-Amerika en Oekraïne, dat de grootste maisleverancier is aan de EU. Maar ondanks de verwachte prijsstijging is mais nog steeds erg goedkoop. Het decembercontract noteerde in Chicago deze week onder de $ 3,80 per bushel (€ 134,50 per ton). Er is nog nooit zo weinig betaald voor dit maiscontract.