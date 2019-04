NAK start onderzoek naar bladluizen

De keuringsdienst NAK is een maand eerder gestart met het aanzetten en aftappen van de zuigvallen voor luizen in Colijnsplaat, Tollebeek en Kollumerwaard.

Hier zijn ook de gele vangbakken al geplaatst en afgetapt. De NAK vervroegt het luizen tellen in verband met een onderzoek.

Vroege bladluizen

Het onderzoek betreft een publiek-private samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven (PPS), zegt Jan Eggo Hommes, technisch coördinator bij de NAK. “We onderzoeken in hoeverre bladluizen de winter overleven als luis of in het ei en of dat een rol speelt dat we de luizen de laatste jaren steeds vroeger in het voorjaar vinden. Ook willen we weten of we in die vroege bladluizen al virus aantreffen en pootaardappelen kunnen besmetten. De winters worden zachter. Dat kan een oorzaak zijn, maar zo eenvoudig is die relatie niet te leggen.”

Koud voorjaar

De NAK heeft tot nu toe weinig luizen gevangen vanwege het koude voorjaar. Pootgoedtelers kunnen vanaf vandaag de bladluisgegevens bekijken in het klantenportaal van de keuringsdienst.