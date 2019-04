Luiswaarschuwingsdienst IRS vanaf 1 mei operationeel

De nieuwe bladluiswaarschuwingsdienst van IRS is per 1 mei operationeel. Wekelijks worden op 75 percelen bladluizen geteld, en een digitale kaart van Nederland laat zien waar schadedrempels zijn overschreden.

Groene perzikbladluizen, maar ook de sjalottenluis, zijn belangrijke overbrengers van het virus dat vergelingsziekte veroorzaakt. Na het verdwijnen van neonicotinoïden uit zaadpillen wordt gevreesd dat de luizen (en daarmee vergelingsziekte) een vlucht zal nemen. IRS noemt beheersing van vergelingsziekte een van de grootste uitdagingen in de bietenteelt. Juist van zachte winters is bekend dat die een basis vormen voor veel vergelingsziekte.

De bladluiswaarschuwingsdienst komt in aanleg overeen met de Vergelingswaarschuwingsdienst die IRS van 1959 tot 2002 had. Toen werden van mei tot half juli wekelijks luizen geteld op 200 percelen in Nederland, de data centraal verwerkt op het IRS en wanneer nodig omgezet in waarschuwingskaarten die toen nog per post werden verstuurd.

Telers van suikerbieten kunnen bij IRS en bij Suiker Unie de ontwikkeling van de luizendruk nu online volgen en zo nodig spuiten.