Uienexport laatste week februari 7.500 ton

Het volume Nederlandse uien dat in de laatste week van februari is uitgevoerd beliep amper 7.500 ton.

Dat blijkt uit de jongste, voorlopige gegevens van GroentenFruit Huis. Na bijstelling van de cijfers over de voorgaande weken komt de hoeveelheid uien die sinds de jaarwisseling naar het buitenland is verscheept uit op een totaal van ruim 95.000 ton. Dat is ongeveer de helft van het volume dat in dezelfde periode van 2018 is uitgevoerd.

Later op gang

De export naar vooral Europese bestemmingen komt veel later op gang dan in voorgaande seizoenen. Ook is er minder verkocht in West-Afrika. Het wordt toegeschreven aan het hoge prijspeil in dit oogstjaar, waarin veel minder uien zijn geoogst dan gemiddeld. Over het gehele seizoen gemeten is de uienexport tot en met week 9 uitgekomen op 670.000 ton. In het oogstjaar 2017/’18 was dat 875.000 ton, in het oogstjaar daarvoor 780.000 ton. Uitgaande van een dit seizoen beschikbare hoeveelheid uien van 750.000 tot 800.000 ton en gemiddelde weekexport in de afgelopen 3 weken van 10.000 ton is er nu nog 50.000 tot 100.000 voor export over.