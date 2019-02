Telers kunnen droogterisico verkleinen

Het droogterisico neemt toe, klimaatveranderingen zijn niet te stoppen, telers moeten hier op inspelen.

Dat kwam duidelijk naar voren tijdens de Kennisdag Bodem & Water in Dronten. WUR-onderzoeker Derk van Balen somde tijdens een van de workshops een aantal mogelijkheden op. Een ervan is het type grondbewerking. Hoe minder in de grond gewerkt wordt, hoe beter de macroporiën in stand blijven en hoe beter de capillaire werking, dus hoe meer vocht voor het gewas beschikbaar. Van Balen tekende hier wel bij aan dat dat in het project Basis voor uien niet opging. Binnen Basis wordt ploegen vergeleken met een systeem met minimale grondbewerking.

Niet beregend in proef

Om de verschillen goed naar voren te laten komen, is de proef ondanks de extreme droogte in 2018 niet beregend. De uien op de minimaal bewerkte grond bleven in opbrengst achter bij die op de geploegde grond. Van Balen verklaart dat effect doordat de niet bewerkte grond wat stugger is en dat daardoor de wortels niet snel genoeg met het vocht mee naar beneden groeiden. Aardappelen was het net andersom. Door het ruggenfrezen was de grond los genoeg voor de wortels om snel genoeg achter het water aan te groeien.