NEPG: pootgoed mogelijk knelpunt aardappelareaal

De krappe beschikbaarheid van pootgoed kan een knelpunt worden voor de verwerkende industrie. Dat verwacht North-Western Potato Growers (NEPG).

De oogstopbrengst van 2018 is in de 5 NEPG-landen (Duitsland, België, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk) 17,8% kleiner dan in het voorgaande jaar. Naast consumptieaardappelen valt ook de opbrengst pootgoed tegen. Dat maakt het lastig om voor oogst 2019 het areaal uit te breiden.

“Verwerkers willen steeds meer hectares contracteren en fritesgeschikte rassen verwerken”, zegt Jan de Lange, bestuurslid van NEPG. “Het knelpunt kan nog weleens bij het pootgoed komen te liggen. Vooral in België hoor je dat niet altijd 100% pootgoed voor het volle contract beschikbaar is.”

Prijzen blijven waarschijnlijk lang op huidig niveau

NEPG stelt dat het voor telers zonder een ondertekend contract moeilijk kan zijn om pootgoed te verkrijgen. En dat terwijl de contractprijzen hoger liggen. In alle landen zijn de contractprijzen gemiddeld 10% tot 30% gestegen, afhankelijk van ras en leveringsperiode, maar ook productiekosten (pootgoed, kunstmest, pesticiden en energie) zijn evenredig gestegen.

NEPG verwacht dat het huidige prijsniveau van minimaal € 30 per 100 kilo voor fritesaardappelen in Duitsland, Frankrijk, België en Nederland deze winter en lente blijft. Het moment van poten kan de druk in de markt doen veranderen. Omdat de voorraden klein zijn, zullen verwerkers bij een late aanplant langer doorwerken met de oude oogst. Een vroege lente kan de prijzen juist wat onder druk zetten.

Water zal dit seizoen veel aandacht vragen

Afgelopen groeiseizoen hebben veel telers moeten beregenen, omdat het ontzettend droog en warm was. Een ander aandachtspunt is daardoor het grondwaterpeil dat in alle NEPG-landen lager is dan gemiddeld over de laatste 10 jaar. Als dit niveau niet op peil komt, door te weinig sneeuwval en neerslag de komende maanden, kan het zijn dat voor volgend groeiseizoen onvoldoende waterreserve beschikbaar is.