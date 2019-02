2.500 Franse bietentelers raken hun fabriek kwijt

De Duitse suikerproducent Südzucker sluit in 2020 2 bietenfabrieken in Frankrijk.

Volgens de Franse bietentelersvereniging CGB treft het besluit zo’n 2.500 akkerbouwers die geen bieten meer kunnen leveren. Het zou gaan om 36.000 hectare bieten, goed voor bijna 10% van de totale Franse suikerproductie. De fabrieken staan in Cagny (Calvados) en Eppeville (De Somme) en zijn van Saint Louis Sucre, een dochterbedrijf van Südzucker. Saint Louis Sucre heeft dan nog 2 fabrieken over in Frankrijk. Saint Louis Sucre wil de vestiging in Cagny gebruiken om melasse en diervoer te produceren; Eppeville moet zich specialiseren in drogen en opslag.

‘Eenzijdige beslissing’

CGB-voorzitter Franck Sander wil gaan praten met Südzucker, zegt hij. “Deze eenzijdige beslissing is een vreselijke klap voor 2.500 bietentelers. Dit heeft onomkeerbare gevolgen voor de boeren en de werkgelegenheid. De CGB zet alles in het werk om de afzet voor de Franse bietentelers te behouden.”

Sluiting fabriek Polen

Südzucker sluit nog dit jaar een bietenfabriek in Strzyżów in Polen. Die wordt niet meer gebruikt voor oogst 2019. Het Duitse bedrijf heeft 5 vestigingen in Polen. Deze fabriek wordt gezien als het minst rendabel en ligt ook vlak bij een fabriek van een concurrent.

Lage suikerprijs

Eerder had Südzucker al aangekondigd 2 fabrieken in Duitsland te sluiten, in Warburg en in Brottewitz. Südzucker reorganiseert vanwege de lage suikerprijs. In de eerste drie kwartalen van boekjaar 2018/19 boekte Südzucker een verlies van € 83 miljoen op de suikeractiviteiten. Het bedrijf verwacht dat voor het hele boekjaar dat verlies oploopt naar € 100 miljoen tot € 200 miljoen. Südzucker wil de suikerproductie terugbrengen met 700.000 ton. In 2017/2018 produceerde Südzucker 5,9 miljoen ton suiker.