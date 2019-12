Suikerprijs stijgt verder in EU

De suikerprijs is opnieuw gestegen in de EU.

In oktober is suiker gemiddeld voor € 332 per ton verkocht, heeft de Europese Commissie berekend. Dat is € 4 meer dan in september. Het is de derde opeenvolgende maand dat suiker duurder wordt in de EU, omdat de suikerproductie daalt. Daarnaast stijgt de suikerprijs op de wereldmarkt.

Goed nieuws voor bietentelers

Dat is goed nieuws voor de bietentelers omdat een hogere suikerprijs de bietenprijs opdrijft. In Nederland wordt dat effect vooral merkbaar bij de bietenprijs voor oogst 2020. Suiker Unie heeft een deel van de suiker uit de bietenoogst van 2019 al verkocht, waardoor minder is geprofiteerd van de prijsstijging.

Dieptepunt in januari 2019

In januari 2019 bereikte de suikerprijs een dieptepunt met een gemiddelde verkoopprijs van € 312. Dat was de laagste suikerprijs in de EU sinds juli 2006, toen de Commissie startte met de maandelijkse publicatie van de gemiddelde suikerprijs. Van januari tot en met oktober dit jaar werd suiker 6,4% duurder.

Suikermarktordening

Maar de suikerprijs zit nog lang niet op het niveau van vóór oktober 2017. Toen schafte de EU de suikermarktordening af, waardoor ook de suikerquotering verdween. In september 2017 werd in de EU gemiddeld nog € 490 per ton suiker betaald. Nadat de quotering verdween, steeg de suikerproductie in de EU met meer dan 20%. Daardoor klapte de suikerprijs in elkaar. In 4 maanden zakte de prijs met bijna € 120 en daalde daarna geleidelijk verder naar het dieptepunt in januari dit jaar.

Veel verschil per regio

Uit de publicatie van de Commissie blijkt dat er in oktober veel verschil zit per regio in de suikerprijs. De Commissie constateert dat in regio 2 (de grote suikerproducerende lidstaten in West-Europa, waaronder Nederland) de suiker in oktober het goedkoopste was met een gemiddelde prijs van € 320. In Midden- en Noord-Europa (regio 1) lag die op € 338. In de importerende lidstaten in Zuid- en Oost-Europa (regio 3) werd veel meer voor de suiker betaald, namelijk € 399.

Twee maanden achter op realiteit

De publicatie van de gemiddelde suikerprijs door de Europese Commissie loopt bijna twee maanden achter op de realiteit. De verwachting is dat de suikerprijs verder gaat stijgen. Op de termijnmarkt in Londen werd het eerstaflopende termijncontract (maart 2020) dinsdag verhandeld voor $ 352,50 per ton. Dat is de hoogste notering voor een eerstaflopende contract in 10 maanden.