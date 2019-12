NAV werft leden voor producentenorganisatie

De Nederlandse Akkerbouwvakbond (NAV) is begonnen met de ledenwerving voor de Producentenorganisatie Consumptieaardappelen (POC), die als doel heeft om aardappeltelers een sterkere positie te geven op de afzetmarkt.

Op een vergadering dinsdag 17 december in Kruisland (N-.Br.) toonden verschillende NAV‘ers zich bereid daarin een rol te spelen.

Volgens bestuurslid Keimpe van der Heide van de NAV is het nodig dat een substantieel deel van de akkerbouwers zich aansluit om de POC een rol van betekenis te kunnen geven. “Van de United Potato Growers of America hebben we begrepen dat je minstens zo’n 20 tot 25% van de telers achter je moet hebben. Om echt invloed te kunnen hebben moet je meer dan 50% hebben. Een paar honderd leden is niet genoeg.”

Kwestie van paar handtekeningen

De producentenorganisatie staat op het punt definitief te worden opgericht. Dat is volgens Van der Heide nog slechts een kwestie van een paar handtekeningen. Een punt is nog wel de erkenning voor het ministerie van LNV. Die is nodig om effectief te zijn. “Over de precieze afstemming zijn we met ambtenaren van het ministerie in overleg”, zegt Van der Heide. “Ik ga ervan uit dat dat goed komt, maar het kan nog wel drie maanden duren.”

‘De grens is ruimer’

Het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid biedt sinds de aanpassing in 2018 meer ruimte zich te organiseren. Een producentenorganisatie valt daarom niet meer onder de regels van mededinging, waardoor geen sprake meer kan zijn van een kartel. Tot 2018 mocht een producentenorganisatie maximaal 5 à 10% van het aanbod bundelen. Van der Heide: “Nu mag alles wat noodzakelijkerwijs nodig is. De grens is veel ruimer. Een producentenorganisatie mag alleen niet de concurrentie in de keten volledig uitsluiten.”

POC richt zich op randvoorwaarden

Van der Heide vertelt dat de producentenorganisatie niet de afzet van consumptieaardappelen van de leden gaat regelen, dat blijven ze zelf doen. “De POC richt zich meer op de randvoorwaarden. Het kan gaan om het bespreken van contractvoorwaarden met afnemers; als je dat samen doet sta je sterker. Het gaat er niet om dat we tegen hen zijn, maar we willen wel graag praten vanuit gelijkwaardigheid. In onze doelstelling wordt ook gesproken over productieplanning, afstemming van het aanbod op de vraag. Maar ook over hoe we leden teelttechnisch zouden kunnen ondersteunen. De tien doelstellingen in onze statuten zijn vrij breed. Het is alleen niet zo dat we gelijk met alles aan de slag willen. Zie het als een groeimodel. In de statuten is daarvoor in ieder geval ruimte.”

Van der Heide denk dat een model van ‘liever samen dan tegen elkaar’ in het licht van klimaatverandering, druk op het gewasbeschermingsbeleid en aantrekkende consumenteneisen telers een steun in de rug kan zijn.