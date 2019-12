Gigantische vraag zorgt voor forse uienafzet

De afzet van uien loopt al weken op rolletjes

In de derde afzetweek van november (week 47) wordt een afzet van 37.279 ton gehaald. In seizoen 2019-’20 is tot dusver 556.511 ton uien afgezet. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het GroentenFruit Huis. De recordweekafzet is in week 46 seizoen 2017-‘18 behaald met 38.881 ton uien.

Brede vraag

Verwerkers en sorteerders draaien als een malle om de uien op de vele verschillende bestemmingen te krijgen. In week 47 werd maar liefst in 94 verschillende landen uien afgezet. Senegal trekt de kar met een afzet van 8.400 ton uien. Dat is 23% van de totale weekafzet. Ivoorkust, Mali en Guinee volgen met 5.158 ton, 3.021 ton en 2.187 ton. Niet alleen het Afrikaanse continent ontvangt veel uien. India kan de Aziatische markt niet bedienen, waardoor meer Nederlandse uien naar onder andere Maleisië, Sri Lanka en de Filipijnen gaan. Deze landen hebben in week 47 alle drie ruim 2.000 ton uien afgenomen. Normaliter exporteert India zijn uien, maar India begint in december ook (gele) uien te vragen. Dat doet de afzet en prijs van Nederlandse uien goed.