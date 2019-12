Cosun benoemt nieuwe CEO voor Aviko

Royal Cosun heeft Chris Deen (52) aangesteld als nieuwe CEO van Aviko en lid van de concerndirectie van Cosun.

Hij volgt daarmee interim-CEO Ton Christiaanse op. De benoeming van Deen gaat formeel 15 januari 2020 in. Aan de OR van Aviko is gevraagd te adviseren over de voorgenomen benoeming. Intussen is Deen gestart aan een intensief kennismakingsprogramma.

Deen heeft als opdracht de succesvolle groeistrategie van Aviko voort te zetten en uit te bouwen, de posities uit te bouwen en de Aviko-organisatie verder te integreren.

CEO van Bakkersland

Deen heeft volgens Cosun een uitstekende staat van dienst in algemeen management in Food Service, voedingsingrediënten en retail. Eerder was hij CEO van Bakkersland, marktleider in Nederland in vers brood, gebak en ‘in-store’ afbakbrood. Daarvoor was hij actief in diverse posities binnen Sara Lee International, waaronder die van General Manager Food Service Iberia. Op dit moment is hij als directeur actief voor Euroma, een Europese speler op het vlak van kruiden, specerijen en sauzen. Eén van zijn verantwoordelijkheden daarbij is de integratie van Intertaste (in het recente verleden overgenomen door Euroma).

Recordresultaat

Ton Christiaanse vervulde ad interim 12 maanden de rol van CEO van Aviko, nadat Piet Hein Merckens vorig jaar december vertrok wegens verschil van inzicht met het Cosun-management over de implementatie van Aviko’s strategie. Met zijn team heeft Christiaanse Aviko naar een recordresultaat geleid. Ook is er hard gewerkt aan versterking van de organisatie en is de grote investering in Poperinge (nieuw te bouwen frietfabriek) onder zijn leiding voorbereid.