Bejo groeit in bio

Voor het vijfde jaar op rij groeit de vraag naar biologische zaden, meldt zaadleverancier Bejo.

Het bedrijf heeft haar biologisch assortiment uitgebreid van 165 naar 192 rassen, waarvan er ruim 140 beschikbaar zijn voor de Nederlandse biologische teelt.

Prei en spruiten

In prei heeft Bejo bijna jaarrond biologisch geteeld uitgangsmateriaal beschikbaar door te anticiperen op de het verplicht gebruik van biologisch geteeld zaad voor vroege spruiten voor komend seizoen en voor prei in het jaar daarop. De wereldwijde vraag naar biologische spruiten groeit. Bejo heeft twee nieuwkomers: het vroege ras Divino en het zeer late ras Hemera. Ook in de biologische slateelt is uitbreiding, met boter- en eikenbladslarassen.

Voordelen voor telers

Voor de biologische plantuienteelt maakte Bejo eerder al de samenwerking bekend met Carel Bouma (biologischpootgoed.nl) en Broer BV. In deze nieuwe structuur nemen de ervaren biotelers van Bouma de productie voor hun rekening, verzorgt Broer de verwerking, opslag en logistiek en neemt Bejo/De Groot en Slot de distributie onder haar hoede. ”Dit heeft enorme voordelen voor biologische telers”, zegt Siem Beers van Broer. “De nieuwe rassen zoals Redlander en Boga, met resistentie tegen valse meeldauw, worden zo op grote schaal als biologische plantui beschikbaar gemaakt. Het ras Boga is bovendien ook sterk tegen fusarium, een opkomend probleem in vele landen.”

Voorsprong in ontwikkeling

Plantuien hebben niet alleen het voordeel dat ze de teelt kunnen vervroegen, voor biologische telers speelt ook de voorsprong in ontwikkeling van het gewas ten opzichte van onkruid een grote rol.