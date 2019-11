Aardappelverwerking draait op volle toeren

De Nederlandse aardappelverwerkende industrie heeft in oktober 364.000 ton aardappelen verwerkt

Dat is ruim 5% meer dan in september over de productielijnen is gegaan. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van de branchevereniging Vavi. De verwerking ligt in de maand oktober ruim 6% boven het 5-jarige gemiddelde. De vraag naar frites neemt toe in de wereld en dat is te merken in de verwerkingscijfers. De verwerkingscijfers van de voorgaande maanden zijn bijgewerkt en opgehoogd door de Vavi. Hierdoor komt verwerking dit seizoen, van juli tot en met oktober, uit op ruim 1,32 miljoen ton. Zoveel tonnen consumptieaardappelen zijn nog niet eerder in de eerste 4 maanden van het seizoen verwerkt.

Record Nederlandse aardappelen verwerkt

Het aandeel Nederlandse aardappelen is met 251.700 ton een record te noemen. Zo groot is dat volume niet eerder geweest. In mei 2013 zijn 250.000 ton Nederlandse aardappelen verwerkt. Het 5-jarig gemiddelde van de eigen aardappelverwerking ligt op 201.200 ton voor oktober. Het aandeel importaardappelen is met 112.300 ton minder dan de voorgaande maanden. Het 5-jarig gemiddelde van de importaardappelen voor de oktoberverwerking ligt op 140.800 ton.