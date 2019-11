ABN AMRO: prijs mais, soja en suiker in de lift

De ABN AMRO Groups Economics is positief over de prijsvorming van de meeste akkerbouwgewassen in het Montly Commodity Insights rapport van november.

De prijzen van mais, sojabonen en suiker zitten in de lift, gekeken naar volgend jaar (2020). De maisprijzen zijn afgelopen maand bijna 5% gedaald door zwakke uitvoer vanuit de Verenigde Staten. De oogstwerkzaamheden lopen daarbij weer redelijk goed. Voor seizoen 2019-’20 is de verwachting dat de productie met bijna 3% krimpt en de vraag juist iets toeneemt (1%). Hierdoor zullen de voorraden slinken en dat ondersteunt de maisprijs in 2020. Oogstopbrengsten sojabonen vallen wereldwijd tegen De oogstopbrengsten voor sojabonen vallen wereldwijd tegen en de vraag neemt juist toe. ABN analisten verwachten dat de sojaprijs stijgt. Ook voor suiker geldt een opwaartse prijsverwachting. De kans op een mindere afzet van Indiase suiker op de wereldmarkt houdt bodem onder het lage prijsniveau van suiker. Prijsdruk tarwe Alleen bij tarwe blijft de prijsdruk bestaan. De tarweprijzen zijn afgelopen maand iets gestegen door een mindere afzetverwachting van Amerikaanse tarwe op de wereldmarkt. De wereldvoorraad blijft in 2019-’20 groot, waardoor prijzen onder druk blijven staan in 2020.