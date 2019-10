Stijgende suikerprijs in de pijplijn

Door de verwachte tekorten in de EU-suikerproductie gaan de prijzen stijgen. Dat blijkt uit de actuele suikerbalans van de Europese Commissie.

Voor het seizoen 2019-‘20 verwacht de Europese Commissie een lagere productie (17,5 miljoen ton suiker) door de areaalkrimp. Bij een gelijkblijvend verbruik en een lagere uitvoer neemt de theoretische voorraad alsnog met 468.000 ton af naar 1,3 miljoen ton op 30 september 2020.

Suikervoorraad neemt af

Ook de wereldsuikervoorraad neemt af, zo luidt de verwachting van de International Sugar Organisation (ISO) in Londen. Niet alleen dit nieuwe seizoen, dat op 1 oktober is begonnen, maar ook voor 2020-‘21. Betere vooruitzichten dus, maar dat is na de bijzonder lage prijzen niet zo’n wonder. Analisten rekenen voor het westen van de Europese Unie vanaf september 2019 met een suikerspotprijs van ongeveer € 450 per ton. Dat is een flinke stap hoger dan de ongeveer € 320 van afgelopen zomer.