Producentenorganisatie voor aardappeltelers

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) heeft besloten een producentenorganisatie op te richten voor telers van consumptieaardappelen.

De vakbond gaat een erkenning aanvragen bij de overheid. Het lidmaatschap kost ongeveer € 100 per jaar.

Het initiatief van de NAV wordt gesteund door de Verenigde Telers Akkerbouw (VTA). De akkerbouwverenigingen streven er naar dat de Producenten Organisatie Consumptieaardappelen (POC) begin 2020 van start kan gaan. Zodra de POC op eigen benen kan staan, wordt deze los gekoppeld van de NAV en de VTA.

Kartel

Het EU-landbouwbeleid biedt ruimte voor boeren om zich te organiseren. Een producentenorganisatie valt daarom niet meer onder de regels voor de mededinging, waardoor geen sprake meer kan zijn van een kartel. Volgens de NAV geldt alleen als beperking dat een producentenorganisatie (PO) de concurrentie in een keten niet volledig mag uitsluiten. Verder hoeft een PO niet de afzet voor de telers te regelen. Leden van de POC kunnen dus samenwerken en afspraken met elkaar maken en toch hun eigen afzet blijven regelen, meldt de vakbond in het ledenblad. “De telers staan via een POC sterker in de onderhandelingen met hun afnemers. We gaan praten met de groente- en fruitsectoren. Daar is al veel langer ervaring opgedaan met producentenorganisaties.”