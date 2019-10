Klasseverlaging pootgoed stabiel hoog

De resultaten van de nacontrole van het pootgoed zijn de afgelopen weken stabiel gebleven: ongeveer 38% is in klasse verlaagd.

Dat meldt keuringsinstantie NAK. Dat is een ontzettend hoog percentage (2018: 25%, 2017: 17%, 2016: 8%). In zeker 20 jaar was het niet zo hoog als dit seizoen. Luizen waren al vroeg actief dit jaar en veel pootgoed begon al met een virusaantasting vanuit teeltseizoen 2018. Ongeveer de helft van de partijen is bemonsterd en voor ruim een derde is het onderzoek afgerond.

Vroeg beginnen met beoordeling

Vanwege de warme zomer kan de NAK, net als vorig jaar, vroeg beginnen met de beoordeling van de Meloidogyne-monsters; maandag 7 oktober.