Cosun wil geld verdienen met bietenblad

Cosun heeft een proeffabriek gebouwd waar eiwit uit bietenblad wordt gehaald. Het plantaardige eiwit is een alternatief voor kippeneiwit. Dat kan veel geld opbrengen.

Een bijzondere bietenrooier staat voor de Green Protein Demo Plant van Suiker Unie in Dinteloord. De rooier heeft een zijafvoer om het bietenblad in een kieper te lossen. Loonbedrijf Hack in Kruisland heeft de zijafvoer aan de ontbladeraar gemonteerd op verzoek van bietentelerscoöperatie Cosun. Die heeft het bietenblad nodig voor een gloednieuwe proeffabriek waar eiwit uit het blad wordt gehaald. Normaal blijft bietenblad achter op het land.

Green Protein kan voedingseiwit uit blad winnen

Binnen in het gebouw staat op zo’n 100 vierkante meter heel veel roestvrij staal. De proeffabriek is een vervolg op de overname van Green Protein eind 2018 door Suiker Unie. Green Protein ontwikkelde een proces om het eiwit RuBisCo uit groene bladeren te winnen.

De bietenrooier heeft een zijafvoer op de ontbladeraar voor het bietenblad. - Foto: Jan Engwerda

Dit uit groene bladeen gewonnen eiwit RuBisCo is bruikbaar als voedingsingrediënt. Het is een zogenoemd functioneel eiwit, zegt Paulus Kosters, programmamanager Eiwit bij Cosun. “Het heeft bepaalde eigenschappen waardoor het zeer geschikt is als grondstof voor voeding. RuBisCo zit in groene bladeren. Wij maken gebruik van een patent op het verwijderen van het eiwit uit bladeren, zodat andere bedrijven ons niet kunnen nadoen. Wij hebben een technische voorsprong. Bietenblad bevat redelijk veel RuBisCo.”

Voedingsfabrikanten willen sommige producten aanprijzen als 100% plantaardig; dat kan door het kippeneiwit of ander dierlijk eiwit te vervangen door RuBisCo

De vraag naar plantaardig eiwit groeit. Veel voedingsmiddelen bevatten nog een beetje kippeneiwit vanwege de functionele eigenschappen, zoals smeuïgheid, textuur en oplosbaarheid. Kippeneiwit kost ongeveer € 10 tot € 12 per kilo. Kosters verwacht voor het bieteneiwit een hogere prijs te kunnen krijgen. “Voedingsfabrikanten willen sommige producten aanprijzen als 100% plantaardig. Dat kan door het kippeneiwit of ander dierlijk eiwit te vervangen door RuBisCo. Wij hebben nu al afnemers voor ons eiwit.”

Hectare bietenblad levert 280 kilo eiwit op

Cosun test het productieproces en zoekt afzet voor het eiwit. In 2021 hoopt Cosun dat de Europese voedselautoriteit Efsa het eiwit heeft toegelaten als grondstof voor voeding. In 2022 wil Cosun 100 tot 400 ton eiwit verkopen. In 2025 moet dat gegroeid zijn naar 1.500 tot 2.000 ton.

Een hectare bietenblad levert 280 kilo eiwit op. In de meest positieve verwachting van Cosun is vanaf 2025 ruim 7.100 hectare bietenblad nodig.

Bietenblad bevat veel water, realiseert directeur Paul Mesters van Suiker Unie zich. “We willen voorkomen dat we veel water transporteren. Je kunt denken aan een voorbehandeling van het blad bij de bietenteler. Of we gaan het bietenblad verwerken in meerdere fabrieken verspreid over het land. Boeren krijgen een vergoeding voor het bietenblad. Hoeveel weten we nog niet. Dat ligt eraan hoe dit project verder verloopt.”

Voorzitter Dirk de Lugt van de raad van beheer van Cosun vindt dergelijke projecten belangrijk voor de coöperatie. “De consumptie van suiker daalt in de westerse wereld. We zoeken manieren om waarde toe te voegen aan de agrarische grondstoffen die Cosun verwerkt. De vraag naar plantaardig eiwit groeit in de wereld. Daar spelen wij met deze proeffabriek op in.”