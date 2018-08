Specialist: voor de regen aardappelen spuiten

Huub Schepers van Wageningen Plant Research adviseert aardappelen tegen phytophtora te spuiten voor het gaat regenen.

Bescherm vóór de regen je aardappelgewassen preventief tegen de phytophthoraschimmel. Dat advies geeft schimmelspecialist Huub Schepers van Wageningen Plant Research. “De infectiedruk is de afgelopen periode door droogte en warmte inderdaad erg laag geweest. Maar dat betekent niet dat de schimmel er niet is”, licht hij toe.

Zie ook de Dacom-kaarten met de verwachte infectiedruk onderaan dit artikel

Phytophtora zit verstopt

“In het begin van het seizoen is de ziekte er wel geweest. Nu zit die nog verstopt in stengels en bladsteeltjes of onder in beregende gewassen. Op een lager niveau dan normaal, maar de schimmel ís er wel. Ik zou daarom mijn gewassen zeker beschermd de regenperiode laten ingaan.” Voor wat de middelenkeuze heeft Schepers geen specifiek advies. “Er is een hele reeks preventieve middelen.”

Geen opbouw van weerstand

Schepers hoort ook de geluiden van telers die wekenlang niet hebben gespoten. Daarbij werden ze ondersteund door adviessystemen die steeds maar zeiden: ‘hoeft niet, hoeft niet’. Hij maakt voor bescherming in de komende periode geen onderscheid tussen percelen die een tijdlang helemaal niet zijn bespoten en percelen die volgens een min of meer vast schema behandeld zijn geweest. “Er is de discussie of je door herhaalde bespuitingen een weerstand in de plant opbouwt. Sommigen vinden dat. Wij hebben er onderzoek naar gedaan en vinden die opbouw van weerstand niet. Het is de laatste bespuiting die telt.”

Aardappelen spuiten tegen phytophtora. Huub Schepers van Wageningen Plant Research adviseert voor de regen te spuiten tegen phytophtora, ook op percelen die al bespoten zijn. - Foto: Hans Prinsen

Schepers maakt weinig onderscheid tussen beregende en niet-beregende percelen. “Doordat het blad erna zo snel opdroogde, vergrootte beregening de infectiekansen nauwelijks.”

‘Ga in ieder geval zo kort mogelijk voor de regen zitten met je bespuiting’

Hanko Blok van coöperatie CZAV voegt aan het advies aardappelen tijdig te beschermen toe dat de noodzaak ook afhangt van wat er gaat vallen. “Het maakt nogal wat uit of er 5 of 10 millimeter valt of meer dan 50 millimeter. In het eerste geval is het gewas zo weer opgedroogd. Ga in ieder geval zo kort mogelijk voor de regen zitten met je bespuiting.”

MH-bespuiting

Afhankelijk van ras en groeistadium van aardappelen zijn er volgens Blok verder nog mogelijkheden om via een MH-bespuiting doorwas na regen te beperken. “Het is moeilijk om daar algemene adviezen voor te geven. Het hangt erg af van de groenheid en de vitaliteit van een gewas of dat zinnig is. Dat moeten de boer samen met zijn adviseur in het veld bepalen. Wat in ieder geval geen zin heeft, is nu al MH spuiten. Boven de 25 graden heeft dat geen zin, het blad neemt het dan niet op.”

“Net als elders in Nederland is het in het Zuidwesten zeer droog, zeker niet minder dan in Drenthe, waar ik laatst was”, zegt Blok. “Je hebt bij groenbemester zaaien haast gps nodig om te weten waar je rijdt, zo stuift het ook hier.”