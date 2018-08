Roep om moderne veredeling op Aardappeldemodag

Moderne veredelingstechnieken als Crispr-Cas kunnen helpen om aan de grote vraag naar fritesaardappelen te voldoen, maar zijn niet toegestaan. “Onbegrijpelijk”, zegt Ernst van den Ende (Wageningen Plant Research) op de Aardappeldemodag.

De komende 5 jaar is in Europa 1,9 miljoen ton extra fritesaardappelen nodig. Dat zei Dick Hylkema, directeur van de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO) bij de opening van de tweejaarlijkse Aardappeldemodag die woensdag 22 augustus in Westmaas werd gehouden.

Nauwere verbinding aardappelketen nodig

Dat betekent uitbreiding van de productie in het buitenland, maar ook in Nederland. “Dat betekent dat de nu al sterke schakels in de aardappelketen zich nauwer met elkaar moeten verbinden”, weet Hylkema. “Organisaties als LTO, NAO en Plantum moeten een klimaat scheppen om dat te laten lukken.”

‘Uitspraak EU-hof bemoeilijkt verduurzaming’

De Europese aardappelteelt staat voor een gigantische uitdaging, ziet ook directeur van Wageningen Plant Research Ernst van den Ende. “In dat opzicht is het onbegrijpelijk dat het Europese Hof kortgeleden heeft besloten moderne veredelingstechnieken, zoals Crispr-Cas, niet toe te staan. Dat besluit bemoeilijkt in ernstige mate de verduurzaming van de landbouw.”

Lees verder onder de foto

Ernst van den Ende (Wageningen Plant Reserach). - Foto: Peter Roek

Van den Ende wijst op de andere wind die de laatste jaren is gaan waaien. “Die van de Kringlooplandbouw. Teelten met een minimale impact op het milieu. In allerlei visies en studies zie je die ontwikkeling.”

Combinatie van ecologie en technologie

Wageningen UR kijkt volgens Van den Ende naar de randvoorwaarden. In die ontwikkeling vindt hij het beeld van een romantische, kleinschalige Ot en Sien-landbouw niet passen. Het gaat om een combinatie van ecologie en technologie; duurzaamheid via precisielandbouw en moderne veredeling.

Resistentie tegen phytophthora

Ook in het Jonge Boerenprogramma op de Aardappeldemodag klonk verbazing over het feit dat nieuwe veredelingstechnieken niet kunnen worden ingezet om de aardappel ongevoelig te maken voor phytophthora.