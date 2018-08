EU verwacht fors minder aardappelen en suikerbieten

De hectare-opbrengsten voor aardappelen en suikerbieten zijn in de augustus-prognose flink naar beneden bijgesteld.

Dit gebeurde met respectievelijk 6,6% (31,1 ton per hectare) en 5,2% (73,8 ton per hectare) vergeleken met de vorige maandprognose. Dat blijkt uit de laatste prognose van het Joint Research Centre (JRC), het wetenschappelijk bureau van de Europese Commissie, in het maandelijkse Mars-rapport. Bij aardappelen verwacht JRC zelfs een hectareopbrengst die 6,9% onder het 5-jaarlijkse gemiddelde ligt.

Het droge en warme weer schaadt voornamelijk akkerbouwgewassen in West-Europa, Zuid-Europa het zuidelijke gedeelte van Scandinavië; bijna heel Europa. Delen van Oost-Europa en Zuid-Italië hebben juist te kampen gehad met teveel neerslag.

Rode strepen = warm en droog weer, blauwe strepen = te veel regen, rode stipjes = droogte, paarse strepen = hitte. Kaart: JRC

Minder tarwe in EU

De EU-tarweopbrengsten zijn verder verlaagd. Voor mais en koolzaad zijn de opbrengstverwachtingen minder sterk gedaald. Het droge en warme weer is sterk van invloed op de opbrengsten. De gemiddelde hectareopbrengst is 1,7% gedaald vergeleken met de juli-prognose meldt JRC. De tarweopbrengst in de EU is 1,8% gedaald vergeleken met de juli-prognose naar 5,49 ton per hectare. De maisopbrengst daalt 0,9% in deze maandprognose naar 7,6 ton per hectare. Vergeleken met het meerjarig gemiddelde stijgt de maisopbrengst met 3,6%. Voor koolzaad schat JRC dat de opbrengstraming voor 2018-’19 op 2,87 ton (juli: 2,89 ton).