Tafelaardappelprijzen staan stevig in de markt

Doré, Eigenheimer en Bildtstar verkochten deze week goed op de Alvantho-veiling in Sint-Annaland op Tholen.

Het aanbod lag in de eerste week van juli met 375 ton onder het volume van de voorgaande week. Het prijsniveau is stevig omdat de vraag aantrok. De notering van Doré steeg 6 juli zelfs; met € 0,04 naar 46 cent tot 57 per kilo. Voor Frieslanders blijven redelijk op het huidige prijsniveau hangen met 26 cent tot 30 cent per kilo (-€ 0,01).

Kwaliteit is goed

Droogte brengt stemming in de markt. De verwachting is dat de prijzen kunnen oplopen, omdat door de droogte de aardappelen niet hard meer groeien. “De kwaliteit en de smaak zijn erg goed. dat is een bijkomstig voordeel van het droge weer”, zegt David Hage, veilingdirecteur van Alvantho. “Er zijn veel Frieslanders gepoot en er wordt ook veel beregend. De eerste huidvaste Frieslanders zijn vorige week doodgespoten en komen naar verwachting eind volgende week op de markt voor de retail.”