Klasseverlagingen in pootgoed lopen snel op

Dit jaar scoren meer pootaardappelen onvoldoende dan vorig seizoen, meldt keuringsinstantie NAK.

In de veldkeuring van pootaardappelen komen steeds meer partijen aan het licht die onvoldoende scoren: op 2 juli was al 9% van het areaal in klasse verlaagd en 1,5% afgekeurd. Fors meer dan vorig jaar toen bijna 4% in klasse was verlaagd en een half procent afgekeurd. En ook een stuk meer dan vorige week toen de teller stond op bijna 6% verlaagd en ruim 1% afgekeurd. Dat blijkt uit gegevens van keuringsinstantie NAK.

Verlaging en afkeuring vooral door bacterieziek

De meeste klappen vallen met 12,7% verlagingen en 1,5% afkeuringen in de regio Zuid. Ook in Midden wordt met bijna 10% veel pootgoed in klasse verlaagd dit jaar. Hier is 1,6% afgekeurd (2017: 0,5%). Het Noorden komt er minder slecht vanaf met zo’n 6,5% verlagingen en 0,8% (klei) en 1,4% (zand) afgekeurd pootgoed.

Veruit de meeste percelen (87%) worden verlaagd of afgekeurd vanwege bacterieziek. De NAK noemt het huidige droge weer gunstig tegen verdere verspreiding. Gezien de goede weersomstandigheden en verwachting blijft alertheid met betrekking tot luizen geboden.

Op enkele percelen is nog geen eerste keuring geweest vanwege het late planttijdstip, terwijl de eerste percelen alweer zijn dood gemaakt.