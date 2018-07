‘Illegale’ aardappelen in Drentse grond

Een akkerbouwer uit het Drentse Barger-Compascuum moest zich donderdag 12 juli verantwoorden voor de strafrechter in Zwolle voor overtreding van regelgeving om ziektes bij aardappelen te voorkomen.

Hij had aardappelrassen gepoot die niet zijn toegestaan. “Dit is willekeur. Collega’s kwamen er vanaf met een waarschuwing.”

Niet toegestane rassen en niet goedgekeurd pootgoed

Een aardappelteler die zich voor 3 rechters moet verantwoorden, dat is geen alledaags gezicht. Hij wordt ervan verdacht in 2015 op diverse percelen aardappelrassen gepoot te hebben die daar niet zijn toegestaan. Op andere percelen gaat het om niet goedgekeurd pootgoed. De teler, die aardappelen levert aan fritesfabrieken, erkende dat er binnen zijn bedrijf iets fout is gegaan. “Maar ik voel me geen crimineel.”

Zorba, Innovator en Lady Amarilla

Eind 2015 kwam de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) op het erf langs na een verdenking van het gebruik van verkeerde rassen. Op 3 Drentse percelen stonden de rassen Zorba, Innovator en Lady Amarilla, bleek uit onder meer DNA-onderzoek van de NVWA; rassen die daar op dat moment niet waren toegestaan. “Lady Amarilla kan niet kloppen. Die hadden we in 2015 al niet meer.”

Wratziektegebied

Aardappelen van het ras Innovator stonden op een perceel slechts in 2 stroken langs de randen, volgens de akkerbouwer. Deze rassen zijn daar niet toestaan omdat het een wratziektegebied betreft, stelde de officier van justitie. “In Drenthe mag het niet maar 100 meter verderop, op Fries grondgebied, mag het opeens wel”, reageerde de akkerbouwer.

Het ging in 2015 mis na het huren van grond in Duitsland. Eenmaal met de pootaardappelen gearriveerd, bleek een andere boer ze voor te zijn geweest. “Die had gewoon meer geboden voor de huur.” Omdat de contracten met de fritesfabriek er al lagen, werd besloten de aardappelen in de Drentse grond te poten.

Belang van voorkomen en bestrijden plantenziektes

De officier van justitie hamerde op het belang van het voorkomen en bestrijden van plantenziektes. “Aardappelen zijn daar zeer kwetsbaar voor. En het gaat om een voor Nederland belangrijk exportproduct.” Juist het gebruik van resistente rassen moet ervoor zorgen dat de sector in Nederland kan blijven bestaan, zei ze. En het gaat om complexe regelgeving.

De aardappelteler overtrad volgens haar regelgeving ter bestrijding van de wratziekte en aardappelmoeheid. Ze eiste voor meerdere overtredingen in totaal € 20.000 boete, waarvan € 5.000 voorwaardelijk. Daarnaast vordert het Openbaar Ministerie in een aparte latere zitting nog ruim € 60.000. Dat is de ‘criminele winst’ die gemaakt zou zijn.

Boetebedragen ‘absurd’

Een ‘absurd bedrag’, reageerde de verdachte op deze vordering. Hij wees ook op controles uit 2014 bij collega‘s. “Zij kwamen er vanaf met een waarschuwing. Dit is willekeur.” V

olgens de officier van justitie heeft de NVWA ook de mogelijkheid zaken via de bestuursrechter en niet via het strafrecht af te doen. In dergelijke gevallen kunnen dan boetes opgelegd zijn. Of dat met de zaken uit 2014 ook is gebeurd, wist de officier niet.

Het vonnis volgt op 26 juli.