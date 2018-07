Groentetekort dreigt door droogte in noordelijk Europa

De Europese groenteteelten leiden onder de aanhoudende droogte.

Profel, de Europese associatie van fruit- en groenteverwerkers, vreest dat de verwerkende industrie geconfronteerd kan worden met serieuze aanvoertekorten voor alle groenten. Daarover schrijft het Belgische nieuwsmedium Vilt.

Weersextremen vertraagden het seizoensbegin en hebben gewassen beschadigd. Late spinazie en de tweede oogst van bloemkolen en bonen kunnen niet worden gezaaid of geplant, omdat de grond te droog is.

Geen oplossing voorhanden

“We vrezen dat de impact van de droogte nog voelbaar zal zijn tot Kerstmis”, zegt Nele Cattoor van FVPhouse, vertegenwoordiger van de Belgische aardappel-, groente- en fruit groothandel en verwerkende industrie. “In de hele noordelijke helft van Europa is het erg droog. In België zien we vooral een probleem voor de oogst van erwten, bloemkool en de late voorjaarsspinazie.”

Een oplossing is er niet. Het beregenen met oppervlaktewater wordt op steeds meer plekken verboden. En al mag het wel, dan is het door droogte en wind niet bij te houden.