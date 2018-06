Uienexport loopt gelijk met vorig jaar

De tweede helft van het exportseizoen loopt qua hoeveelheid gelijk met vorig jaar.

De gemiddelde weekexport in week 1 tot en met week 20 zit dit seizoen op 18.907 ton. Dat is vergelijkbaar met dezelfde periode een jaar geleden, want in seizoen 2017-’18 werd na de jaarwisseling gemiddeld 18.181 ton uien per week afgezet.

De belangrijkste afnemer na de jaarwisseling blijft dit seizoen Groot-Brittannië met 45.493 ton (seizoen 2016-’17: 56.736 ton). Dat is minder dan vorig jaar werd afgenomen. Groot-Brittannië ontvangt graag grove uien, die dit seizoen schaars zijn.

Mauritanië in top 3

Er heeft wel een verschuiving plaats gevonden in de top 3. Waar vorig jaar Senegal vanaf week 1 tot en met week 20 op een tweede plek stond met een afname van 35.862 ton uien, is deze plek dit seizoen overgenomen door Mauritanië met 30.111 ton (week 1 t/m week 20).

Brazilië behoudt de derde plaats met 30.015 ton uien. Guinee en Maleisië hebben respectievelijk 26.373 ton en 25.843 ton afgenomen. Spanje is dit seizoen in week 1 t/m 20 goed voor een afname van 17.672 ton (vorig jaar: 7.238 ton). Het land had te maken met ongunstig weer, waardoor de eigen oogst tegenviel.