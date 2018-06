NAK: aardappelhopen worden beter afgedekt

Aardappelafvalhopen worden beter afgedekt, constateert de NAK na controles in mei van dit jaar.

De NAK deelde in mei op 800 controles op afdekking van aardappelafvalhopen 67 waarschuwingen uit. Dat is ongeveer de helft van het aantal waarschuwingen dat vorig jaar uitgedeeld is.

Aangescherpt boetebeleid NVWA

De NAK wijt de verbetering van de resultaten aan het aangescherpte boetebeleid dat de NVWA dit jaar invoerde. Bij een tweede controle kan nu meteen een dwangsom opgelegd worden. De NAK gaat bij de controles op de andere teeltvoorschriften dezelfde werkwijze toepassen als bij de afvalhopen.

Binnenkort starten de controles op de naleving van knolcyperus, aardappelopslag, phytopthora en wilde haver.

Eerder meldde de NAK nog dat het aantal waarschuwingen voor onafgedekte afvalhopen de laatste jaren gestaag toenam.