Handelsoorlog jaagt sojaprijs omlaag

De opgelaaide handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten jaagt de sojaprijs omlaag.

De notering van het juli-contract voor sojabonen sloot dinsdag op de termijnmarkt in Chicago op $ 8,890 per bushel (€ 284 per ton). Dat is de laagste prijs van een eerstaflopende sojacontract sinds december 2008. Woensdag trok de sojanotering iets aan, maar handelaren verwachten dat sojabonen nog goedkoper worden. De dalende sojaprijs trekt ook de graanprijzen mee naar beneden. Dat kan op termijn leiden tot lagere voerprijzen voor de veehouders.

Chinese heffing op Amerikaanse sojabonen

China belast vanaf 6 juli Amerikaanse sojabonen met een heffing van 25%, omdat de VS een heffing oplegt op de import van Chinese goederen. China is verreweg de grootste importeur van sojabonen. Het land koopt bijna een derde (103 miljoen ton) van alle in de wereld geproduceerde sojabonen (355 miljoen ton). Amerikaanse akkerbouwers en handelaren vrezen de oude oogst niet meer kwijt te kunnen. Het julicontract (oude oogst) en het novembercontract (nieuwe oogst) werden nog nooit zo goedkoop verhandeld in Chicago.

VS verwacht goede sojaoogst

Daar komt bij dat de VS een goede sojaoogst verwacht. Het Amerikaanse ministerie van landbouw (USDA) meldt dat 73% van de percelen met sojabonen er goed of uitstekend bij staan. Dat was vorig jaar rond half juni 67%. Er wordt regen verwacht in de sojateeltgebieden, waardoor de gewassen zich goed kunnen blijven ontwikkelen.

Bijna oogstrijpe soja in Missouri, Verenigde Staten. - Foto Henk Riswick

58% Amerikaanse sojaoogst in 1 dag verhandeld

Dinsdag zijn 507.390 sojacontracten verhandeld in Chicago. Dat zijn er meer dan gebruikelijk. De verhandelde contracten omvatten een volume van 69 miljoen ton sojabonen. Dat betekent dat 58% van de totale Amerikaanse sojaoogst in 1 dag in andere handen is overgegaan.

Brazilië profiteert van de handelsoorlog, omdat China daar nu zijn grote sojahonger komt stillen. Brazilië oogstte dit seizoen een record van 119 miljoen ton sojabonen. Terwijl buurland Argentinië door droogte een misoogst had en niet verder kwam dan een oogst van 37 miljoen ton sojabonen. Dat is ruim 35% minder dan vorig seizoen.

Prijzen mais en tarwe zakken mee

De mais- en tarweprijzen zakken ook door de kelderende sojaprijs. Het julicontract voor mais sloot dinsdag in Chicago op $ 3,536 per bushel (€ 121 per ton). Dat is de laagste prijs sinds in dit contract wordt gehandeld. De tarwenotering zakte in Chicago naar het laagste punt in bijna drie maanden. Ook op de termijnmarkt in Parijs werd graan goedkoper. Het eerstaflopende maiscontract (levering augustus 2018) zakte met een notering van € 162 naar het laagste punt ooit. De tarweprijs (septembercontract) was in Parijs de laagste in ruim een maand.