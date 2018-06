Eerste periode phytophthorarisico feit

Het risico op de aardappelphytophthora was de afgelopen dagen bijzonder groot en langdurig.

Dat blijkt uit de data van Dacom Farm Intelligence. Dinsdag is de meest heftige dag van de week wat betreft phytophthoragevaar. In een diagonale strook van Zuidwest- tot Noordoost-Nederland staan de weerpalen dan roodgloeiend. In Zeeland en Groningen is het woensdag ook nog oppassen geblazen voor aardappeltelers.

Afgelopen weekeinde meegenomen, is dit de eerste echt risicovolle week ten aanzien van phytophthora dit voorjaar. “Juist ook in een fase met zeer uitbundige loofgroei op de meeste plaatsen”, zegt Cor Rijzebol, senior technical expert bij Dacom. Hij denkt dat het infectierisico waarschijnlijk pas in de loop van woensdag wordt afgekapt. Woensdag is dan ook een zonnige dag, wat de schimmelvorming remt. Tot en met het weekeiende houdt het zomerse weer aan, maar de diverse weersvoorspellingen voor volgende week duiden op onzekerheid over de verdere ontwikkelingen.

Het phytophthorarisico dezer dagen. - Bron: Dacom

Boerderij publiceert wekelijks kaartjes van Dacom, die het risico op infecties aangeven. De kaartjes rollen uit het phytophthora-spuitadviessysteem van Dacom. De vooruitzichten voor later in de week zijn gunstiger. De stipjes op de kaarten kleuren in de loop van de week dan ook van rood naar groen.