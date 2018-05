Hoosbuien en trips dwarsbomen akkerbouw

De felle buien die dit seizoen her en der zijn gevallen, leiden tot overzaai en pootwerk. Dat leidt weer tot tweewassigheid in gewassen. Bovendien is al trips gezien in uien.

De akkerbouw krijgt al vroeg dit seizoen verschillende uitdagingen voor de kiezen. Suiker Unie meldt dat al 450 hectare suikerbieten is overgezaaid en dat neemt vanwege de korstvorming toe. Ook in de uien is overzaaien soms nodig, doordat op – delen van – percelen de jonge plantjes niet door de korst kwamen. “Het is een harde strijd om voldoende planten op een hectare te krijgen”, weet Just Hamming van CropSolutions.

Tweewassigheid achtervolgt telers het hele seizoen, de timing voor bijvoorbeeld gewasbescherming en oogst wordt er zeer door bemoeilijkt.

Groeiomstandigheden variëren flink

De verschillen zijn groot dit seizoen, ziet de agrarische dienst van bietenverwerker Suiker Unie. Niet alleen in zaaidatum tussen de percelen, ook de groeiomstandigheden variëren enorm.

In het Zuidwesten is geen druppel water gevallen en hebben veel bieten moeite met de opkomst. Dat is een groot contrast met het Noordoosten, waar bietentelers de afgelopen dagen lokaal volop greppels aan het graven waren om wateroverlast het hoofd te bieden.

Grofweg zitten de aardappelen wel in de ruggen, weet Hamming. “Hoewel sommige telers een tweede lichting aan het poten zijn door waterschade.” Phytophthora ligt bij een weeromslag op de loer, zeker gezien de knolphytophthora die vorig seizoen voorkwam.

‘Preventie, observatie, actie’

Nu al zorgwekkend zijn de waarnemingen van trips in uien. Hamming: “De eerste hebben we gezien. Een maand eerder dan vorig jaar. Als ze in het Zuidwesten voorkomen, zijn ze er ook in Flevoland.” Trips richtte vorig jaar veel schade aan in de uienteelt. De bestrijding is lastig, onder andere CropSolutions onderzoekt op proefvelden methodes om de plaag te beheersen. “Preventie, observatie, actie. Dat is de volgorde in een beheersplan. We onderzoeken nu welke actie dan het beste is om populaties op een laag niveau te houden.”

Uien en bieten achter op vorig jaar

De uienteelt loopt sowieso achter, dit seizoen. Net als de bieten, die 2 weken later zijn gezaaid dan vorig jaar. In de onkruidbestrijding blijkt varkensgras hardnekkig. “Wie vroeg in een bodemherbicide heeft geïnvesteerd, heeft het makkelijker”, ziet Hamming. Geldt ook voor de T1-bespuiting in granen; achteraf was dat in het Zuidwesten de moeite zeker waard, gezien de hoge septoriadruk. Ook gele roest breekt daar door in gevoelige rassen. Dat gaat in het Noorden veel beter. Granen staan over het algemeen overal goed, al zit het graanhaantje wel klaar om daarvan te profiteren. Oppassen dus.