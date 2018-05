Record 367.200 ton aardappelen verwerkt in april

De verwerkende industrie in Nederland heeft in april volop gedraaid.

Er werd 367.200 ton aardappelen verwerkt. Niet eerder werden zoveel frites en andere aardappelbereidingen bereid in een maand. Dat blijkt uit laatste cijfers van de Brancheorganisatie Akkerbouw. Dit seizoen tot en met april zijn 3,3 miljoen ton aardappelen verwerkt. Dat is 0,6% meer dan vorig seizoen.

De verwerking komt jaarlijks pas goed op gang in het tweede gedeelte van het seizoen. De eerste zes maanden van seizoen 2017-’18 werd gemiddeld 322.200 ton aardappelen verwerkt en in de eerste vier maanden van 2018 ligt de productie een stuk hoger met gemiddeld 347.500 ton. Alsnog werd voor de jaarwisseling 0,8% meer verwerkt dan in dezelfde periode in seizoen 2016-’17.

Minder importaardappelen

Het aandeel importaardappelen neemt in de maand april iets af naar 33%. In maart was nog 36% van de verwerkte aardappelen afkomstig uit het buitenland.