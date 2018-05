Droog akkerbouwseizoen met wateroverlast en trips

Ondanks de droge start van het akkerbouwseizoen, kampen sommige telers nog altijd met de gevolgen van wateroverlast.

De pijn is groot in het Noordoosten, waar een enorme hoosbui op zondag 13 mei pas gepote aardappelen zelfs de straat op spoelde. Akkerbouwers bevinden zich op een kantelpunt; overpoten of niet?

“Soms is pootgoed verrot, maar andere planten verzamelen de moed om door te groeien”, schetst Thale Hulshof, akkerbouwer in het Drentse Exloo. “Er zitten ook goede wortels tussen. Het verschil wordt met de dag groter tussen planten die onder water hebben gestaan en planten die wel goed groeien.”

‘Het doet wat met je als je keihard hebt gewerkt om de aardappelen er netjes in te krijgen en je vervolgens in zo’n chaos zit’

Collega Adriaan Sandee uit het Oost-Groningse Onstwedde schat in dat op een deel van het areaal moet worden overgepoot. “Het water heeft er te lang gestaan. We hebben een groot areaal en kunnen niet overal tegelijk zijn om water af te laten.”

Je boterham ligt buiten en de risico’s worden steeds groter, zegt hij. “Ook emotioneel doet het wat met je als je 1,5 maand keihard hebt gewerkt om de aardappelen er netjes in te krijgen en je vervolgens in zo’n chaos zit. Een hoop extra werk, een hoop ellende.”

Bij het Noord-Groningse Roodeschool worden tulpen beregend. In combinatie met de zon leidt dit tot mooie regenboogkleuren. - Foto: Koos van der Spek

Neerslagtekort

In de rest van het land is het onderhand best droog geworden, zo is ook te zien aan het kaartje van het KNMI waarin de balans wordt bijgehouden tussen neerslag en verdamping vanaf 1 april. In het Noordoosten is nog een groen vlekje te bespeuren, maar de rest van het land is geel (neerslagtekort), vooral in het Oosten. Op diverse plekken worden gewassen beregend. Hier en daar is stuifschade opgetreden, onder meer in uien. Dat zet de gewassen terug in de tijd.



Uienplantjes die beschadigd zijn door stuiven. Deze foto is van vrijdag 18 mei, gemaakt in de Noordoostpolder. - Foto's: De Groot en Slot

De plantjes met stuifschade na het weekeinde. Deze foto is gemaakt op dinsdag 22 mei. De uienplanten herstellen zich prima.

Zorgen over ontwikkeling trips

De hoge temperatuur van dit seizoen baart zorgen waar het gaat om de ontwikkeling van trips. Medio mei is in Dinteloord al trips gevonden in tweedejaars plantuien. Een maand eerder dan vorig jaar, wat een heftig tripsjaar werd. Op menig perceel tierden de beestjes weelderig, vooral in het Zuidwesten. Tripsen brengen zuigschade aan de plant aan. Dat kan opbrengst kosten.

Bayer CropScience heeft de temperatuurontwikkeling onder de loep genomen en concludeert dat 2018 daarin voorloopt op het ook al warme 2017. “Het lijkt nog even relatief droog te blijven”, zegt vollegrondsgroente-adviseur Mark Ermers van Bayer. “Dat is voor de ontwikkeling van de populatie gunstig, vooral voor het overleven van de popstadia in de grond. Uiteindelijk is de combinatie van temperatuur en neerslag in juni doorslaggevend voor de populatieopbouw.”

Trips in uien. Foto: De Groot en Slot

Koudere en nattere winter

De winter was kouder en natter dan voor het vorige teeltseizoen. “Ook viel in januari rond 70 millimeter regen in Zeeland. Deze gegevens pleiten voor een wat tragere ontwikkeling van trips. De neerslag en temperatuur in juni zijn bepalend.”

Gunstig is de vlotte gewasgroei van dit moment. Dat beperkt tripsschade.