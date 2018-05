Ctgb: nieuwe gewasmiddelen op natuurlijke basis

Het Ctgb heeft een aantal gewasbeschermingsmiddelen op natuurlijke basis toegelaten.

Het college voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen beoordeelde voor heel Europa het gebruik van koolzaadolie tegen luizen. Het middel verstopt de ademhalingsbuisjes van luizen, waardoor ze de plant niet verder kunnen beschadigen.

IJzerfosfaat tegen slakken

IJzerfosfaat mag worden gebruikt tegen slakken. Het middel is onschadelijk voor andere dieren en het milieu, maar tast de verteringsorganen van slakken aan.

Luizen op spinazie. Tegen luizen mag koolzaadolie gebruikt worden. - Foto: Henk Riswick

Ook heeft het Ctgb de chemisch nagemaakte natuurlijke afweerstof Terpenoid Blend toegelaten. Dit gasvormige mengsel beschermt planten tegen insecten. Het middel lijkt op de stof die planten afscheiden als ze worden aangevallen door insecten.

Toelating schimmel uitgebreid

Het college heeft de toelating van een gistachtige schimmel verlengd en uitgebreid met meerdere toepassingen. De schimmel dekt wondjes af in bloemen of tijdens de uitgroei van vruchten, zoals appels en peren, waardoor ziekteverwekkers een bloem of vrucht niet verder kunnen beschadigen. Het middel is door SKAL ook toegelaten voor de biologische teelt.