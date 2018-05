BelOrta maakt meer winst en verhoogt teruggave

BelOrta verhoogt de coöperatieve teruggave aan telers in 2018 van 1 naar 1,5% van de aanvoerwaarde.

Dat heeft de Raad van bestuur van Belgische groente- en fruitveiling voor de komende 12 maanden besloten. BelOrta, dat dit jaar 5 jaar bestaat, behaalde een winst na belastingen (en teruggave) van € 3,6 miljoen. Een deel daarvan keert de veiling uit aan haar aandeelhouders in de vorm van 6% dividend.

Volgens financieel manager Jo Op de Beeck van BelOrta geldt de teruggave voor bestaande en nieuwe leden. De afzetorganisatie legt jaarlijks een voorziening aan waardoor bij gunstige resultaten de teruggave kan worden uitgevoerd.

6,5% omzetstijging in groenten en fruit

Er werd met groenten en fruit een omzet gerealiseerd van ruim € 439 miljoen. Dat betekent een omzetstijging van 6,5%. De omzet van tomaten blijft met 30% het belangrijkst. Opvallend is de daling van het belang van de omzet in komkommer (10,64 naar 7,13%) en de groei bij hardfruit door het aantrekken van nieuwe leden uit de oude Haspengouwveiling.

De afzetorganisatie BelOrta mag (naast de teruggave) jaarlijks maximaal 1,75% van de aanvoerwaarde laten terugvloeien naar telers uit de GMO-steun. Dat was in 2017 € 4,15 miljoen aan vooral steun voor uitgaven voor biologische gewasbescherming en aanschaf van entmateriaal of teeltbegeleiding.

Meer hardfruitbedrijven met oogst- en hagelverzekering

In 2017 werd aan 315 telers 50% van de premie voor een oogst- en hagelverzekering vergoed. Daarbij steeg het aantal hardfruitbedrijven van 94 naar 123, maar daalde het aantal glasgroentebedrijven met zo’n verzekering licht. Ook dat gaat om GMO-steun.

Ook Nederlandse telers brengen hun groenten en fruit naar BelOrta. Zo’n 15% van de leden komt uit Nederland en 20% van de omzet komt van Nederlandse telers.