Agrifirm betaalt teler € 8,70 in uienbewaarpool

De uienbewaarpool voor oogst 2017 van Agrifim komt uit op € 8,70 per 100 kilo geleverd in week 12, exclusief € 0,10 ledenvoordeel.

“Dat is een marktconforme prijs in dit teleurstellende afzetseizoen,” zegt Aart den Bakker, manager afzet bij Agrifirm. De poolprijs komt tot stand door de basisprijs aan te vullen met een bewaarvergoeding vanaf week 1 van 5 cent per week per 100 kilo.

De bewaarpoolprijs ligt boven de gemiddelde prijs op de beurs van Emmeloord. De vraag naar grovere uien was dit seizoen groot, waardoor het grote aanbod fijnere uien lastiger waren te verkopen. Ook was de behoefte vanuit Polen om Nederlandse uien te kopen minder sterk. Exportcijfers waren hoog, maar er moest een relatief groot aanbod uien worden verwerkt en de afzet ging niet vanzelf.

‘Nette prestatie’

Vanuit de uienpoolcommissie van Agrifirm komt een eerste reactie vanaf telerszijde. De uienpoolcommissie vindt deze poolprijs een nette prestatie in een markt die eigenlijk nooit goed heeft gelopen.

Vorig jaar lag de uienbewaarpoolprijs in week 12 op € 7,20 per 100 kilo. Toen begon het seizoen met mooie prijzen, maar nam de vraag naar uien af tot het moment dat de uien niets waard bleken te zijn.