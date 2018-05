Acht nieuwe bladrammenas groenbemesters op rassenlijst

In de Aanbevelende Rassenlijst 2019 worden 8 nieuwe bladrammenasrassen opgenomen. Dit meldt de Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst (CSAR), waarin Plantum, LTO Nederland en de Brancheorganisatie Akkerbouw samenwerken.

Joordens Zaden BV in Kessel krijgt met de rassen Eagle, Pallas, Phyton en Puma 4 nieuwe rassen op de lijst. Deze rassen hebben allemaal de standaard resistentie tegen het witte bietencysteaaltje. Het ras Phyton valt op door de late bloei en de relatief geringe lengte.

Kweekbedrijf VandinterSemo B.V. in Scheemda krijgt 3 nieuwe bladrammenasrassen op de lijst: Cordoba, Jorba en Geron. Alle nieuwe rassen van VandinterSemo zijn resistent tegen het Meloidogyne chitwoodi aaltje. Cordoba is hoog resistent tegen witte bietencysteaaltjes. Deze rassen vallen op door hun relatief grote lengte.

Kweker Semence de France krijgt met het ras Mercator 1 nieuw ras op de lijst.

Resistent tegen alternaria

Alle rassen hebben in meer of mindere mate een resistentie tegen alternaria, de soort waar kruisbloemigen gevoelig voor zijn is niet gevaarlijk voor bieten, aardappelen, uien of peen.

De rassenlijst voor gele mosterd als groenbemester is voor 2019 niet uitgebreid met nieuwe rassen.