Flevo Onions korte uienbewaarpool op € 31,27

Flevo Onions betaalt telers in de korte bewaarpool voor uien netto € 31,27 per 100 kilo.

Dat maakte Flevo Onions bekend op de poolvergadering. Het resultaat voor oogst 2018 is inclusief Global Gab-certificering en exclusief poolkosten. De korte bewaarpool liep dit seizoen tot en met week 48. Deze pool start zodra de uien droog zijn; gemiddeld loopt de korte bewaarpool zo’n 2 maanden.

Dat de markt heel anders is dan een jaar geleden, blijkt wel uit het resultaat van de korte bewaarpool voor oogst 2017; die kwam uit op € 7,26 per 100 kilo.

Tevreden telers

“De meeste telers hadden minder verwacht en zijn tevreden”, zegt Wim Waterman, directeur van uienverwerkingsbedrijf Waterman Onions in Emmeloord over het resultaat van 2018.

Afzet gespreid

De afzet wordt altijd gespreid. In oktober en november was het volume vrijwel gelijk. Vorig jaar werd juist alles pas in november geleverd, omdat de af-landperiode laat op gang kwam en de uien pas in november droog waren. Waterman: “Uiteindelijk zijn dit seizoen minder uien in de pool verhandeld dan vorig seizoen, omdat de opbrengst per hectare lager was.”

Korte bewaarpool groeit met markt mee

De korte bewaarpool van Flevo Onions is 5 jaar geleden van start gegaan, omdat er telers waren die met hun aanbod niet in de lange bewaarpool pasten. Deze telers bewaren de uien tijdelijk los of in kisten, die later in het seizoen weer voor peen- of aardappelopslag worden gebruikt. Maar er zijn ook telers die niet lang willen bewaren. De korte bewaarpool groeit volgens Waterman met de markt mee in volume.

Sinds een aantal jaren heeft Flevo Onions ook een af-landpool. De lange bewaarpool bestaat al een jaar of 15.