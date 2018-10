Vraag naar West-Europese vlasvezels groeit

De vlasteelt in West-Europa vertoont een gestage groei. In 2013-‘18 groeide de teelt met gemiddeld 12,5% per jaar.

Het areaal in Frankrijk, België en Nederland in 2018 was 123.000 hectare, waarvan 2.200 hectare in Nederland en 15.500 hectare in België.

Dat is een van de uitkomsten van een studie van het Zwitserse consultancy bedrijf Gherzi. De studie over de mondiale ontwikkeling van de productie en consumptie van vlas en linnen was de rode draad op het eerste World Linen Forum dat door de internationale vlas- en henneporganisatie CELC in Parijs werd georganiseerd.

De huidige textielindustrie heeft een mondiaal karakter. De vlasteelt voor de productie van linnen vindt vooral plaats in Frankrijk, België en Nederland, het spinnen en weven gebeurt vooral in Azië. Daar is de capaciteit aanzienlijk uitgebreid.

Roep om meer vlas te telen

Vlas neemt binnen de markt van textielvezels met minder dan 1% een bescheiden plaats in. Daarom is er volgens CELC ruimte voor groei. De prijs voor lange vlasvezels is de laatste 10 jaar verdubbeld.

Sprekers uit China en India deden een beroep op de West-Europese agrarische sector om het aanbod van vlas te vergroten. De vraag naar linnen groeit.

Plukken van vlas. Afnemers hechten steeds meer waarde aan een duurzaam geteeld product. - Foto: Jan Willem Schouten

Cerfiticaat European Flax voor traceerbaarheid en duurzaamheid vlas

De textielindustrie heeft behoefte aan zekerheid op het punt van de grondstofvoorziening, daarbij zijn ook zaken als traceerbaarheid en duurzaamheid van belang. CELC heeft daartoe het certificatieschema European Flax in het leven geroepen. Daarnaast werken vlasvezelleveranciers aan een nieuwe optische kwaliteitsbepaling om vezellengte, kleur, zuiverheid en fijnheid goed in cijfers uit te drukken.