Aardappelverwerking maakt inhaalslag in september

De verwerkende industrie in Nederland heeft in september zeer goed kunnen draaien. Er zijn 342.600 ton aardappelen verwerkt; een record voor deze verwerkingsmaand.

In september zijn ruim 4% meer aardappelen verwerkt dan in dezelfde maand een jaar eerder, blijkt uit cijfers van de Brancheorganisatie Akkerbouw. Vergeleken met de voorgaande maand is bijna 23% meer grondstof verwerkt tot frites en andere aardappelproducten. Er is een flinke inhaalslag gemaakt, want in augustus hebben sommige fabrieken niet volop kunnen draaien, omdat de beschikbaarheid van aardappelen krap was. De eerste 3 maanden van dit seizoen zijn 926.000 ton aardappelen verwerkt. Een jaar eerder was dat 940.000 ton (-1,5%).

Meer importaardappelen deze maand

Het percentage importaardappelen is flink toegenomen in september (41,8%). Een jaar eerder was dat percentage nog 33,5. Dat is een stijging van ruim 8% vergeleken met de verwerkte aardappelen uit het buitenland. In totaal zijn dit seizoen met 357.00 ton minder importaardappelen verwerkt dan in de eerste 3 maanden van seizoen (2017-’18: 407.000 ton).