Onzekerheid beheerst wereldwijde varkensmarkt

Internationale ontwikkelingen zorgen voor meer onzekerheid op de wereldwijde varkensmarkt.

Dat zorgt de rest van het jaar voor grotere schommelingen in de varkensprijs dan in voorgaande jaren. Dat concludeert de Rabobank in het tweede kwartaalbericht varkenshouderij van dit jaar.

Hogere productie varkensvlees

De groeiende onzekerheid komt voort uit een stijging van de productie van varkensvlees in de Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten (VS), bij een gelijkblijvende consumptie. Dat geeft meer druk op de internationale exportmarkten. Het handelsconflict tussen de VS en China zorgt voor een extra onzekerheid voor de Europese exportmogelijkheden.

Miljoenen kleine backyardfarms hebben hun productie opgevoerd

Binnenlandse productie China

China blijft de grootste importeur van varkensvlees in de wereld, maar zal dit jaar fors minder importeren door een stijgende binnenlandse productie door grote integraties. Ook hebben miljoenen kleine backyardfarms hun productie opgevoerd. De toegenomen binnenlandse productie heeft de Chinese varkensprijs onder druk gezet. Door de prijsdaling voor levende varkens bieden zij massaal hun dieren voor de slacht aan. Dat zorgt tijdelijk voor extra aanbod van varkensvlees.

Slechtere concurrentiepositie

De extra heffing op Amerikaans varkensvlees zet Europese exporteurs op een voorsprong maar die zal beperkt zijn. In de eerste plaats door de beperkte importdynamiek van China. Daarnaast leidt de stijging van de Europese varkensprijs van februari dit jaar tot een slechtere concurrentiepositie van Europese exporteurs. De sterke euro versterkt dit effect nog eens. En door de Chinese importheffing op Amerikaans varkensvlees zal de concurrentie op andere exportmarkten toenemen.