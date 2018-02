Varkenshouders hebben meer vertrouwen in hun bedrijf

Varkenshouders hebben weer meer vertrouwen in hun bedrijf. Dat blijkt uit de vertrouwensindex van Wageningen Economic Research, in samenwerking met LTO Nederland, Flynth en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

In het laatste kwartaal van 2017 steeg de vertrouwensindex met 4,6 punten naar 17. Het is voor het eerst sinds het laatste kwartaal van 2016 dat het vertrouwen van varkenshouders in hun bedrijf weer toeneemt.

Dat is met name te danken aan de beoordeling van varkenshouders over de huidige situatie van hun bedrijf. De stemmingsindex staat op het hoogste niveau sinds het begin van de meting in 2013. De verwachting voor de komende twaalf maanden en de middellange termijn is iets positiever geworden, maar nog altijd denken meer varkenshouders negatief over de nabije toekomst dan positief.