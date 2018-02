Varkens in Nood trekt weer aan bel om biggensterfte

Varkens in Nood heeft een brandbrief over de biggensterfte gestuurd naar LNV-minister Schouten.

De organisatie roept de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met klem op om de aanpak van biggensterfte niet langer over te laten aan de sector, omdat het sterftepercentage nog steeds niet verlaagd is. In plaats van een daling naar 10,5% eind dit jaar is het sterftepercentage in 2016 namelijk gestegen naar 13,9%.

Geen vertrouwen in daling biggensterfte

Varkens in Nood verwacht niet dat in 2017 en 2018 wél een daling van de biggensterfte wordt gerealiseerd.

Lees hier de brief over biggensterfte die Varkens in Nood aan LNV-minister Schouten stuurt.